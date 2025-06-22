İran füzelerini gören Filistinli kadın: Maşallah

Ortadoğu’da gerilim her geçen gün artarken, İran’ın İsrail’e gönderdiği balistik füzeler bu kez Batı Şeria semalarını aydınlattı. Bölgedeki siviller, gökyüzünü yaran bu tehlikeli seyir karşısında endişeyle karışık duygular yaşarken, olay anına tanıklık eden bir Filistinli kadının tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

FİLİSTİNLİ KADIN'DAN "MAŞALLAH" ÖVGÜSÜ

İsrail’in Filistin topraklarında uzun süredir süren askeri operasyonlarına karşı duyulan öfke ve dayanışma duygusunu yansıtan kadının, gökyüzünden geçen füzelere bakarak "Maşallah" demesi, bölgedeki halkın psikolojisini de çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.

"İLK KEZ GÖKYÜZÜNDE BİZE AİT BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

Füze geçişini izlerken duygulanan Filistinli kadın, “Bu topraklarda hep korkuyla gökyüzüne baktık. Bu kez ilk kez gökyüzünde bize ait bir şey var gibi hissettim. Maşallah dedim, çünkü bu ses bize değil, bize acı yaşatanlara gidiyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YANKI BULDU

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok yorumcu Filistinli kadının sözlerinin, yıllardır işgal ve baskı altında yaşayan bir halkın duygusal tepkisi olduğunu vurguladı. Bazı haber ajansları, görüntüleri “direnişin psikolojik yansıması” olarak yorumladı.