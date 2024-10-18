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AA

İran, İsrail saldırısında kullandığı füze ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere füze, uydu taşıyıcı roketler ve hava savunma sistemlerini sergiliyor.

Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait Havacılık ve Uzay Parkı Daimi Fuar Merkezi'nde sergilenen silah ve savunma sistemleri arasında füzeler, insansız hava araçları, uydu taşıyıcı roketler ve hava savunma sistemleri bulunuyor.

SALDIRDIKLARI FÜZELERİ SERGİLİYORLAR

İran'ın İsrail'e saldırısında kullanılan 1450 kilometre menzilli "Hayber Şiken" balistik füzesi ve hipersonik "Fettah" füzesi de fuarda yer aldı.

HÜRREMŞEHR VE SİCCİL DE ARALARINDA

İsrail’in muhtemel bir saldırısına karşı İran’ın kullanabileceği değerlendirilen 2 bin km menzilli 1500 kilogram savaş başlığı taşıyabilen "Hürremşehr" balistik füzesi ve 1900 km menzilli katı yakıtlı "Siccil" balistik füzesi de fuarda sergilenen silahlar arasında.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI VE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DE VAR

İran'ın 2011'de ülkenin kuzeydoğusunda düşürerek ele geçirdiği ABD'ye ait "RQ-170 Sentinel" tipi insansız hava aracı ile 2019'da Basra Körfezi'nde düşürdüğü dünyanın en büyük insansız hava araçlarından "RQ-4 Global Hawk"ın da yer aldığı fuarda, Devrim Muhafızları Ordusunun kullandığı "Tebes" ve "3 Hordad" hava savunma sistemleri de sergilendi.

Tahran'ın batısındaki fuar alanı, her yaştan İranlının ilgisini çekiyor.