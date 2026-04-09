İran, Hürmüz Boğazı’ndan günlük geçişi 15 gemiye indirecek

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çıkmazı...

İki ülke arasında imzalanan ateşkes anlaşması Hürmüz Boğazı'nın açılmasını da kapsıyordu.

Ancak İsrail'in Lübnan'a saldırıları yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI YENİDEN KAPANDI İDDİASI

İran basını dün akşam itibariyle Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını iddia etti.

Öte yandan birçok İranlı üst düzey yetkili ateşkesin ihlal edildiğini söyledi.

SADECE 15 GEMİNİN GEÇİŞİNE İZİN VERİLECEK

Konuya ilişkin gelişmeler dikkatle takip edilirken yeni bir iddia ortaya atıldı.

Rusya’nın devlet haber ajansı TASS'ın İranlı üst düzey bir kaynağa dayandırdığı bilgiye göre İran, ABD ile yapılan ateşkes anlaşması kapsamında Hürmüz Boğazı’ndan geçişi günde maksimum 15 gemiyle sınırlayacak.

DÜNYA EKONOMİSİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Küresel petrol arzının yaklaşık beşte biri bu boğazdan geçiyor.

Gübreler gibi diğer temel mallar da buradan taşınıyor.

PETROL FİYATLARINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

İran, savaşın başlaması ile beraber boğazı ticari gemilerin geçişine kapatmıştı.

Bu durum küresel petrol fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu.