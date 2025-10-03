İran ile Rusya arasında stratejik ortaklık

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada İran ile Rusya arasında cumhurbaşkanları tarafından Moskova'da imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği bildirildi.

Açıklamada, "İran-Rusya Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması, iki ülke ilişkilerinin tarihinde bir dönüm noktasıdır ve tarafların arzu ettiği çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin seviyesini artırmayı vaat etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada da bu gelişmenin Rusya ile İran arasındaki devletler arası ilişkilerinde 'önemli bir dönüm noktası' olduğu belirtildi.

Anlaşmanın bölgede istikrar ve güvenliği güçlendirmek için ortak çabalar ve ortak tehdit ve zorluklarla mücadele de dahil olmak üzere ortaya çıkan çok kutuplu dünya koşullarında uluslararası alanda daha sıkı bir etkileşim öngördüğü kaydedildi.

17 OCAK'TA İMZALANDI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık kuran anlaşmaya 17 Ocak'ta imza atmıştı.

Rusya Devlet Duması ve Federasyon Konseyi'nin ardından İran Meclisi de 21 Mayıs'ta anlaşmayı onaylamıştı.

Anlaşmanın İran'a Batılı ülkelerin girişimiyle Birleşmiş Milletler yaptırımlarının geri getirilmesinin hemen ardından yürürlüğe girmesi dikkati çekti.

Rusya, İran'a BM yaptırımlarını kabul etmediğini duyurmuştu.