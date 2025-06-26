İran-İsrail ateşkesi sonrası Tahran'da normalleşme süreci

İran-İsrail gerilimi ABD'nin de savaşa dahil olmasıyla farklı bir boyuta ulaşırken, geçtiğimiz günlerde iki ülke arasında ateşkese varıldı.

ABD ve İsrail’in "Tahran’ı tahliye edin" şeklindeki tehditleri üzerine kentten ayrılan çok sayıda vatandaşın büyük bir kısmı ateşkes haberiyle kente geri dönüyor.

NORMALLEŞME SÜRECİ BELİRGİN BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR

İran’ın başkenti Tahran’da, üç gün önce başlayan normalleşme süreci kapsamında, trafik yoğunluğu eski günlere dönerken, kafeler, alışveriş merkezleri ve iş yerleri tekrar hareketlendi.

Şehir merkezinde ve yerleşim bölgelerinde sokaklar kalabalıklaşırken, vatandaşlar günlük rutinlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

MUHTEMEL SALDIRIYA KARŞI TEMKİNLİLER

Halkın yüzünde hem derin bir üzüntü hem de büyük bir öfke göze çarpıyor. Üzüntünün temelinde yaşanan can kayıpları ve savaş nedeniyle ülke ekonomisinin aldığı darbe bulunuyor.

Savaşın sona ermesiyle birlikte halkta büyük bir rahatlama gözlenirken belirsizlikler ve geçmişte yaşanan acılar ve İsrail'in saldırgan tabiatı nedeniyle temkinli bir hava hakim.

Vatandaşlar, geleceğe dair umutlarını korurken, yine de muhtemel saldırıya karşı dikkatli olmaya devam ediyor.

"HER ŞEYİN NORMALLEŞMESİNDEN MUTLUYUM"

Başkent Tahran’ın en işlek noktalarından biri olan İnkılap Meydanı civarında vatandaşlarla bir araya gelerek ateşkes süreci ve kentin yeniden normalleşmesi hakkındaki görüşleri alındı.

Esnaf Mehdi Piryayi, "Allah'a şükür şu anda ateşkes sağlandı. Biz de normal hayatımıza geri döndük. Bu süreçte bir süre çalışamadık kapalıydı iş yerleri. Son bir kaç gündür iş yerleri yeniden açıldı. Her şeyin normalleşmesinden mutluyum." dedi.

"TEHDİT ETTİLER ANCAK BİZ EVİMİZDE KALDIK"

ABD ve İsrail'in "Tahran'ı tahliye edin" tehditlerine rağmen kendisinin bulunduğu yerden ayrılmadığını anlatan Piryayi, "Tehdit ettiler ancak biz evimizde kaldık. Bir yere gitmedik. Hiçbir şey de olmadı." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Diyana Guderzi ise İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık vermesinden mutluluk duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Saldırı sırasındaki tehditlere rağmen Tahran'daydık. Kentten ayrılmadık çünkü hem ülkemize hem de Rehberimize (İran lideri Ayetullah ali Hamaney) güveniyoruz. Şu anda Tahran'daki kalabalık devam ediyor. Buraya kitap almaya geldim. İnsanlar rahat hiçbir şekilde tedirgin değiliz.

Ateşkes konusundaki görüşlerinin sorulması üzerine Guderzi, "Ben İsrail'in yok olmasını istiyordum ancak Rehberimizin verdiği kararı destekliyoruz." dedi.