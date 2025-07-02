İran, İsrail saldırılarında elektrik altyapısına verilen zararı açıkladı

İran Tevanir Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, İsrail saldırılarından etkilenen elektrik altyapısına ilişkin açıklamada bulundu.

Meşhedi, 12 gün devam eden saldırılardan etkilenen elektrik altyapısıyla ilgili, "Bu saldırılar sırasında elektrik altyapısı da hedef alındı. Farklı bölgelerde 50'den fazla olay meydana geldi, bunlardan yaklaşık 25'i sadece Tahran'da kaydedildi." dedi.

"HASARIN 22 MİLYON DOLAR OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR"

Meşhedi, saldırılar nedeniyle elektrik altyapısında oluşan arızanın bir kısmının kısa sürede bir kısmının ise 48 saat içinde çözüldüğünü söyleyerek, saldırılar sırasında görev yapan 4 sektör çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail saldırılarında elektrik altyapısına verilen zararın henüz tam olarak tespit edilmediğini vurgulayan Meşhedi, "Elektrik iletim hatları, santralleri ve dağıtım şebekelerini de kapsayan hasarın şu ana kadar 22 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.