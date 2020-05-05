İran, koronavirüste ikinci dalgaya hazırlanıyor

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, sonbaharda koronavirüs salgınında ikinci dalgayı beklediklerini duyurdu.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Bender Abbas limanında bulunan balık pazarında denetleme yaparken, açıklamalarda bulundu.

"SICA HAVA, VİRÜSÜ YOK ETMEYECEK"

Herirçi, havaların ısınması ile koronavirüsün yok olmayacağını belirterek, “Önümüzdeki 2 ay birkaç eyalet dışında ülke genelinde koronavirüs vakalarında düşüşler öngörüyoruz. Diğer eyaletlerdeki artış ülke genelindeki düşüşleri engellemeyecektir” dedi.

"SONBAHARDA İKİNCİ BİR DALGA BEKLİYOYUZ"

Bakan Yardımcısı, sonbahar ayında koronavirüs salgınında ikinci bir dalga beklediklerini belirtirken, havaların ısınması ile korona virüs arasında bir bağın olmadığını ifade etti.

BALIK PAZARINDA 107 KİŞİ VİRÜSLÜ ÇIKTI

Herirçi, İran’ın Hürmüzgan eyaletinde hava sıcaklığının 35 derece olduğunu belirtirken, burada bulunan bir balık pazarında 107 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Herirçi, “Erken teşhis etmemiz virüsün yayılmasının önüne geçti. Aksi halde binlerce kişi virüse yakalanacaktı” dedi.

İRANDA SON DURUM

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte ülke genelinde 74 kişinin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylece toplam can kaybının 6 bin 277'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1223 artarak 98 bin 647'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 676'sının durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 79 bin 397 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da koronavirüsün ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.