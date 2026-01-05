İran lideri Ali Hamaney: Protestocular ekonomik taleplerinde haklı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'daki günlük enflasyon rekoru halkı ayaklandırmıştı. İran liderinden konuya dair yorum geldi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hazreti Ali'nin doğum günü ve İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği suikastla öldürülmesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu.

Hamaney, son dönemde döviz kuru dalgalanmaları nedeniyle gerçekleştirilen protestolarla ilgili değerlendirmede bulundu.

EKONOMİK TALEPLERİ ANLAYIŞLA KARŞILADI

Ekonomik taleplerin meşru olduğunu belirten Hamaney, riyaldeki değer kaybı ve döviz kurlarındaki istikrarsızlığın iş ortamını olumsuz etkilediğini söyledi.

Hamaney, esnafın şikayetinin haklı olduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere bu sorunun çözülmesi için çaba sarf edildiğini aktardı.

"DÜŞMAN BUNDAN YARARLANMAK İSTEDİ"

Döviz kurundaki artışın İran'ın düşmanlarının müdahalesiyle bağlantılı olduğunu savunan Hamaney, “Açıklanamayan döviz kuru artışı ve istikrarsızlığı doğal değil, düşmanın işi. Düşman boş durmaz ve her fırsattan yararlanır. Burada bir fırsat gördüler ve bundan yararlanmak istediler. Elbette yetkililerimiz sahadaydı ve olacak.” dedi.

"PROTESTO ETMEK KARGAŞA ÇIKARMAKTAN FARKLIDIR"

Protestocular ile kargaşa çıkarmaya çalışanların birbirinden ayrılması gerektiğinin altını çizen Hamaney, “Protesto etmek uygundur ancak protesto etmek kargaşa çıkarmaktan farklıdır. Protesto edenle konuşuruz fakat kaos çıkaranla konuşmanın bir anlamı yok. Kaosçulara hadleri bildirilmelidir.” ifadelerini kullandı.

20 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU

Öte yandan İran'daki protestolarda, biri güvenlik görevlisi olmak üzere 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.