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İran lideri Hamaney'den yaklaşık 3 bin mahkuma af ve ceza indirimi

İran lideri Hamaney'den yaklaşık 3 bin mahkuma af ve ceza indirimi İran lideri Ali Hamaney, yaklaşık 3 bin mahkum hakkında af veya ceza indirimini içeren teklifi onayladı.