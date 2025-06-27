İran Lideri Mesud Pezeşkiyan: Yanıt vermeseydik bölgede kapsamlı bir savaş çıkardı

İsrail ile İran arasındaki savaş, Orta Doğu'da gerilimi artırdı.

Savaşa daha sonra ABD de dahil olurken taraflar arasında ateşkes sağlandı.

"SİYONİST REJİM ACIMASIZ SALDIRILAR DÜZENLİYOR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi’ne video konferans yoluyla katıldı.

Konuşmasında mevcut gelişmeler nedeniyle zirveye katılamadığını belirten Pezeşkiyan, "Siyonist rejim, 13 Haziran’dan bu yana İran topraklarına acımasız saldırılar ve terör eylemleri düzenliyor.

Bu saldırılar, İran ile ABD arasında barışçıl nükleer programla ilgili yürütülen dolaylı müzakerelerin devam ederken gerçekleşti ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) denetimindeki nükleer tesisler bile hedef alındı." dedi.

"KURUMLARIN MEŞRUİYETİNİ SORGULATIR"

ABD ve İsrail’in saldırılarını uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendiren Pezeşkiyan, "Bu saldırılar, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) onarılması mümkün olmayan zararlar vermektedir.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi tarafından yapılan bu saldırılar kurumların meşruiyetini sorgulatır." ifadelerini kullandı.

"YANITSIZ BIRAKSAYDIK, BÖLGEDE KONTROL EDİLEMEZ BİR SAVAŞ ÇIKARDI"

Avrasya Ekonomik Birliği Zirvesi’nin, bölgesel ve küresel tehditlere karşı üye ülkelerin ortak sesinin dünyaya duyurulması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı: