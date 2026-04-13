İran Meclis Başkan Yardımcısı: ABD'nin amacı pilotlarını kurtarmak değildi

ABD ile İran arasında ateşkes imzalandı.

İmzalanan ateşkes sürüyor ancak taraflar, Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varamadı.

Pakistan'daki görüşmelere dünyanın gözü çevrilmişken İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, yeni bir açıklama yaptı.

"ABD PİLOTLARINI KURTARMAYA GELMEDİ"

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, katıldığı bir televizyon programında ABD'nin pilotlarını kurtarmaya gelmediklerini, amaçlarının farklı olduğunu söykedi.

Nikzad, açıklamasında şöyle dedi;

"URANYUMU ELE GEÇİRMEYE GELDİLER"

"Amerikalılar, pilotlarını arama bahanesiyle İran’a uranyumu ele geçirmeye gelmişti.

Başarısız oldular."

İRAN ABD'NİN İKİ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜ

ABD medyası ve İran medyası, 3 Nisan'da ABD'nin iki uçağının düştüğünü duyurdu.

Sabah saatlerinde ikinci bir savaş uçağının vurulduğunu duyuran İran ordusu, enkaz görselleri paylaştı.

1 PİLOT SAĞ KURTULDU

Ardından ABD medyası da ABD’ye ait bir F-15 savaş uçağı vurularak düşürüldüğünü, pilotların birinin sağ kurtulduğunu, diğeri için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü yazdı.

İKİNCİ UÇAK HÜRMÜZ'DE VURULDU

Bunun da ardından Amerikan basını, F-15 uçağıyla aynı anlarda Hürmüz Boğazı yakınlarında ikinci bir ABD savaş uçağının (A-10) vurulduğunu paylaştı.

Haberlerde, pilotunun uçağı Kuveyt hava sahasına yönlendirdiği ve atlayarak kurtulduğu belirtildi.