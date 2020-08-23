İran medyası: Doğalgaz, Türkiye'nin bize bağımlılığını azaltacak

Ankara'nın, yapılan keşifle gaz piyasasında oyuncu haline geleceği vurgulandı. Tahran'ın bu durumdan zararlı çıkacağı kaydedildi.

Türkiye'nin, tarihindeki en büyük keşfi yaparak Karadeniz'de bulduğu 320 milyar metreküplük doğalgaz, dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor.

İran medyası, Türkiye’nin Karadeniz’de bulduğu doğalgazı kullanmaya başlamasıyla İran’ın en önemli gaz müşterilerinden biri olan Ankara'nın Tahran'a bağımlılığının azalmasına neden olacağını yazdı.

Bu durumdan İran’ın yakın gelecekte zarar göreceği aktarıldı.

"İRAN'IN ALEYHİNDE"

İran’ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in analiz haberinde, bu keşfin gaz piyasasındaki denklemleri değiştireceğini ve İran’ın aleyhine bir gelişme olduğuna dikkat çekildi.

"TÜRKİYE, GAZ OYUNCUSU OLARAK PİYASADA YER ALACAK"

Analizde şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’nin Karadeniz'de büyük bir gaz sahası bulması, gaz piyasasındaki denklemlerini değiştirebilir. Şüphesiz İran yakın gelecekte bundan etkilenip, zarar görecektir. Bu keşifle, bir taraftan Türkiye’nin İran gazına bağımlılığı ve İran’dan ithalatı azalırken diğer yandan Türkiye ilk kez bir gaz oyuncusu olarak dünya piyasada yerini almış olacak."

"İRAN 2026'YI BEKLEMEMELİ"

Öte yandan İranlı haber ajansı, İran ile Türkiye arasında mevcut doğalgaz anlaşmasının 2026 yılında sona ereceğine dikkat çekerek, İran’ın Türkiye pazarındaki payını koruması için 2026 yılını beklemeden Ankara’yla yeni anlaşmalar için müzakerelerde bulunması gerektiğini aktardı.

Erdoğan: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz bulduk ViDEO

Fatih Dönmez, doğalgaz faturalarında indirim sinyalini verdi ViDEO