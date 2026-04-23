İran operasyon görüntülerini paylaştı: Hürmüz'de iki gemiye el konuldu

ABD ile İsrail'in saldırıları sonrası başlayan savaş askıya alınsa da, İran tarafından kapatılan ve dünya ticareti geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek.

Hürmüz Boğazı’nda dün art arda üç gemiye yönelik silahlı müdahale gerçekleşti.

İran, güvenlik gerekçesiyle iki gemiyi durdurarak kıyılarına yönlendirdiğini açıkladı.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası sürerken, Tahran yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı’nda 2 gemiye el konulan operasyonların görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, DMO güçlerinin botlarla gemilere yaklaştığı ve silahlı DMO askerlerinin gemilerin kontrolünü ele geçirdiği görüldü.

2 GEMİYE EL KONULDUĞU AÇIKLANMIŞTI

DMO’dan daha önce yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı’nda 2 gemiye el konulduğu belirtilerek, "MSC-Francesca (Siyonist rejimle bağlantılı) ve ‘Epaminondas' adlı 2 farklı gemi, gerekli izinler olmadan ve deniz güvenliği sistemlerini manipüle ederek seyir güvenliğini tehlikeye attıkları için DMO Deniz Kuvvetleri tarafından durdurulmuş ve İran kıyılarına yönlendirilmiştir." denilmişti.

BÖLGEDEKİ GERİLİM DİKKAT ÇEKİYOR

Son gelişmelerin, İran ile ABD ve İsrail arasında artan gerilimin deniz ticaretine yansıması olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Tahran yönetimi daha önce, kendisine yönelik askeri baskılara karşılık olarak Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere yönelik kısıtlamalar getirebileceği uyarısında bulunmuştu.

Dünya petrol sevkiyatının önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’nda yaşanan bu tür gelişmeler, küresel enerji piyasaları ve deniz ticareti açısından yakından takip ediliyor.