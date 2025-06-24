İran Sağlık Bakanlığı: Saldırılarda toplam 606 kişi hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı, can kayıplarına ilişkin açıklamada bulundu.

İran Sağlık ve Tıbbi Eğitim Bakanı Mohammad Reza Zafarghandi açıklamasında, İsrail'in 13 Haziran'dan bu yana gerçekleştirdiği saldırıların bilançosunu açıkladı.

606 İSRAİLLİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlık, saldırılar sonucu toplamda 606 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 332 kişininse yaralandığını ve yaralıların tedavilerinin sürdürüldüğünü belirtti.

Ayrıca İran'ın en kötü saldırılara son 24 saat içerisinde maruz kaldığını söyleyen Sağlık Bakanı, bu saldırılarda 107 kişinin öldürüldüğünü aktardı.

NÜKLEER TESİSLERE SALDIRI

13 Haziran 2025'te İsrail, 'Yükselen Aslan Operasyonu' ile İran'ın nükleer tesisleri, füze üsleri ve askeri liderlerini hedef alan geniş çaplı hava saldırıları başlattı.

Natanz, Fordow ve İsfahan'daki tesisler hasar gördü.

İran, 'Gerçek Vaat 3 Operasyonu' ile Tel Aviv ve Hayfa'ya füze ve İHA saldırılarıyla misilleme yaptı.

22 Haziran'da ABD, İran'ın üç nükleer tesisine B-2 uçaklarıyla saldırdı.

İRAN'DAN MİSLLEME SALDIRILARI

İran, 23 Haziran'da Katar ve Irak'taki ABD üslerine füze saldırıları düzenledi.

Yemen'deki Husi hareketi, ABD'nin saldırısını 'savaş ilanı' sayarak İsrail'e füze fırlattı.

ATEŞKESİN ARDINDAN SALDIRILAR DEVAM ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İran ve İsrail arasında 'tam ve eksiksiz bir ateşkes' sağlandığını duyurdu.

Trump'ın açıklama yaptığı esnada, dakikalar içerisinde, işgalci İsrail savaş uçaklarının Tahran'da ses duvarını aştığı ve hava saldırısı düzenlediği bildirildi.