Ülkelerini terk ederken zorlu hava koşullarına aldırmayan Afgan göçmenler, karlı dağlık bölgeleri geçerek Türkiye sınırına gelmeye devam ediyor.

Uzun süredir süren iç sıkıntılar nedeniyle büyük bir göç veren Afganistan'daki halk, Avrupa'ya ve ekonomik gelir düzeyi yüksek diğer ülkelere göç etmeye devam ediyor.

Yasa dışı yollarla ülkelerinden çıkış yapan Afganlar, şartlara aldırış etmeden ülkeden kaçmanın yollarını arıyor.

İran sınırından büyük bir göç alan Türkiye'ye de Afgan göçü sürüyor.

KARLARIN ARASINDA GÖÇ

Zorlu hava koşullarına karşın Türkiye sınırına dayanan Afganların, karların arasından dağlık bölgeleri aşarak hayatlarını devam ettirme çabası dikkat çekti.

İran sınırındaki Afgan göçmenler, kara aldırmadan Türkiye'ye sığınıyor VİDEO



KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Soğuk havada risk alarak sınıra dayanan göçmenlerin dağlık alanları aşmaya çalıştıkları anlar, kameraya yansıdı.