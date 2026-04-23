İran Tahran'da hava savunma sistemi devreye girdi

Orta Doğu'da gerilim sürüyor.

İran'da patlama sesleri duyuldu.

İran basını, Tahran'da hava savunma sistemleri yeniden devreye alındığını bildirdi.

DÜŞMAN HEDEFLERE KARŞILIK

Mehr haber ajansına göre, Tahran'da hava savunma sistemlerinin 'düşman hedeflere ateş açtığı' duyuluyor.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

Yaşanan olay sonrası İsrail'den bir açıklama geldi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ordusunun Tahran'a yönelik bir saldırı yapmadığı belirtildi.

TRUMP ATEŞKESİ UZATTI, HÜRMÜZ ABLUKASI DEVAM EDİYOR

Öte yandan ABD ile İran arasında kalıcı bir barış konusunda henüz anlaşma sağlanamazken, silahların yeniden patlayabileceği gündemdeydi.

ABD ile İran arasında imzalanan ateşkesin bitmesine kısa bir süre Trump, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını ancak Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın süreceğini duyurmuştu.