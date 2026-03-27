İran tarafından Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı

ABD-İsrail, İran arasında süren savaşta, İran'ın birçok üst düzey ismi öldürüldü.

Bu isimlerden birisi de İran'ın dini lideri Ali Hamaney oldu.

Hamaney'in 28 Şubat'ta düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği, İran devlet televizyonu tarafından "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesiyle duyurulmuştu.

SON FOTOĞRAFI GÜNLER SONRA PAYLAŞILDI

İran'ın öldürülen dini lideri Ali Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı.

İran devlet medyası tarafından paylaşılan görüntüde, "Ofis kamerasının son kaydı" ifadeleri kullanıldı.

KUR'AN OKUDUĞU GÖRÜLDÜ

İran medyası tarafından paylaşılan son fotoğrafta, Hamaney'in Kur'an-ı Kerim okuduğu görülüyor.

"BİRKAÇ DAKİKA ÖNCE ÇEKİLDİ"

Görüntünün, Hamaney'in öldürülmeden sadece birkaç dakika önce bir güvenlik kamerası tarafından çekildiği bildirildi.

Hamaney'in ofisinde Ayetullah Humeyni ve Kasım Süleymani'ye ait fotoğrafların bulunduğu görüldü.

KIZI, DAMADI, TORUNU VE GELİNİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

İran’ın Fars Haber Ajansı, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ailesinden bazı kişilerin İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Hamaney’in ofisine yakın kaynaklara dayandırılan haberde; Hamaney’in kızı, damadı ve torununun saldırılarda yaşamını yitirdiğinin doğrulandığı öne sürülmüştü.

Haberde ayrıca, Hamaney’in gelinlerinden birinin de gerçekleştirilen saldırı sırasında hayatını kaybettiği belirtilmişti.

HAMANEY NASIL ÖLDÜRÜLDÜ

Söz konusu operasyona ilişkin The New York Times (NYT), tarafından bir yazı kaleme alındı.

Habere göre saldırı, son dakika istihbaratıyla plan değişikliğine uğradı.

Gazeteye konuşan ve ismi açıklanmayan yetkililere göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), aylardır Hamaney’i adım adım izlerken konumu ve günlük hareketleri hakkında giderek kesin detaylar elde etti.

Cumartesi sabahı Tahran’ın kalbindeki liderlik yerleşkesinde kritik bir toplantı yapılacağını öğrenen teşkilat, Hamaney'in de orada olacağı bilgisini ABD Başkanı Donald Trump'a iletti.

OPERASYON ERKEN SAATE ALINDI

Bu istihbaratın ardından ABD ve İsrail, saldırının zamanlamasını değiştirme kararı aldı.

İlk etapta gece karanlığında planlanan operasyon, üst düzey İranlı yetkililerin bir araya geleceği sabah toplantısını hedef almak için erken saatte gerçekleştirildi.

CIA’in, Hamaney’in konumuna ilişkin 'yüksek doğruluk' içeren bilgiyi İsrail’e ilettiği aktarıldı.

Haberde, İran yönetiminin savaşa hazırlandığı bir dönemde, lider kadronun kendini yeterince gizleyememesine dikkat çekildi.

TÜM ÜST DÜZEY İSİMLER TEK BİNADA

Toplantının, İran Cumhurbaşkanlığı, Yüksek Liderlik ve İran Ulusal Güvenlik Konseyi ofislerinin bulunduğu komplekste yapılacağı belirtildi.

İsrail’in tespitine göre toplantıya Devrim Muhafızları Başkomutanı Muhammed Pakpur, Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, Askeri Konsey Başkanı Amiral Ali Şamkhani, Hava Kuvvetleri Komutanı Seyyed Majid Musavi ve İstihbarat Bakan Yardımcısı Muhammed Şirazi gibi üst düzey isimler de katılacaktı.

SABAH SAAT 06.00'DA SALDIRIYA BAŞLANDI

Operasyon, savaş uçaklarının üslerinden kalkmasıyla İsrail saatiyle sabah 06.00 civarında başlarken az sayıda uçak kullanılan saldırıda uzun menzilli ve son derece isabetli mühimmatlar kullanıldı.

Kalkıştan iki saat beş dakika sonra, Tahran saatiyle 09.40 civarında uzun menzilli füzeler yerleşkeye isabet etti.

HAMANEY FARKLI BİR BİNADAYDI

Üst düzey ulusal güvenlik yetkilileri bir binadaydı; Hamaney ise yakındaki başka bir binada bulunuyordu.

İsrailli bir savunma yetkilisi, saldırının Tahran’da birkaç noktaya eş zamanlı düzenlendiğini ve 'taktiksel sürpriz' elde edildiğini söyledi.

OPERASYONDA 'YAPAY ZEKA' DETAYI

Haberde operasyonun önemli detaylarından biri olan yapay zekaya ayrıca parantez açıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, federal kurumların Anthropic tarafından geliştirilen yapay zeka araçlarını kullanmasına son verileceğini açıkladıktan saatler sonra, aynı araçların desteğiyle İran’a büyük bir hava saldırısı düzenlendiği ortaya çıktı.