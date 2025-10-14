İran: Trump'ın barış ve diyalog söylemleri, düşmanca eylemleriyle çelişiyor

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Meclisi’nde (Knesset) İran'a ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, dünyadaki en büyük terör üreticisi ve soykırımcı Siyonist rejimin başlıca destekçisi olarak, başkalarına suçlama yöneltecek hiçbir ahlaki yetkiye sahip değildir." ifadeleri yer aldı.

"ABD SİYASETİNİN İRAN HALKINA YÖNELİK DÜŞMANCA TUTUMU GÖZLER ÖNÜNDE"

Açıklamada, İran’ın barışçıl nükleer programına ilişkin iddiaların tekrarlanmasının, ABD ve İsrail’in İran topraklarına yönelik saldırılarını ve İranlı yetkililere düzenlenen suikastları, hiçbir şekilde meşrulaştıramayacağı vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, "Bu tür eylemlerle övünmek ya da onları açıkça itiraf etmek, yalnızca ABD’nin sorumluluğunu artırmakta ve ABD siyasetinin İran halkına yönelik düşmanca tutumunun boyutlarını gözler önüne sermektedir." denildi.

"ABD HESAP VERMELİDİR"

ABD’nin Filistin’de İsrail’in savaş politikalarına aktif şekilde ortak olduğu hatırlatılan açıklamada, "ABD, İsrail’e karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde alınacak etkili önlemleri engellemesi ve İsrailli yetkililerin uluslararası yargı önüne çıkarılmasını sabote etmesi nedeniyle hesap vermelidir." ifadeleri kullanıldı.

"TRUMP'IN SÖYLEMLERİ İLE EYLEMLERİ ÇELİŞİYOR"

ABD’nin bölgedeki politikalarının da sert bir dille eleştirildiği açıklamada, "ABD’nin müdahaleci politikaları, İsrail’in işgal ve savaş suçlarına verdiği destek ve bölgeye sınırsız silah satışı, Washington yönetimini Orta Doğu’daki en büyük istikrarsızlık ve güvensizlik kaynağı haline getirmiştir.

Ayrıca Başkan Trump’ın barış ve diyalog yönündeki söylemleri, ABD’nin İran halkına karşı yürüttüğü düşmanca ve hukuka aykırı eylemlerle çelişmektedir. Bir yandan siyasi müzakereler sürerken, diğer yandan bir ülkenin yerleşim bölgelerine ve barışçıl nükleer tesislerine saldırılar düzenleyip, ardından barıştan söz etmek tutarsızlıktır." denildi.

"İRAN NÜKLEER TESİSLERİNE 14 BOMBA ATTIK"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Meclisi’nde yaptığı konuşmada, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırısına değinerek, "İran’ın kilit nükleer tesislerine 14 bomba attık ve bu bölgeleri tamamen yok ettik.

Böylece, dünyanın en büyük terör destekçisi devletinin en tehlikeli silahları elde etmesini engelledik." ifadelerini kullanmıştı.

"BU BİZİM SON ŞANSIMIZDI"

İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına 2 ay kala harekete geçtiklerini söyleyen Trump, "Bunu belki biraz daha hızlı, belki biraz daha yavaş yapabilirlerdi ama o noktaya çok yakındılar. 22 yıldır bunun için çalışıyorlardı ve bu bizim son şansımızdı." şeklinde konuşmuştu.

Donald Trump ayrıca, İran ile barış anlaşması yapmak istediklerini belirtmiş ve Tahran yönetimini komşularını tehdit etmeye ve militan grupları desteklemeye son vermeye çağırmıştı. Trump, "Bunu zayıf bir pozisyondan söylemiyorum, bunu söylemek zayıflık değil. Siz hazır olduğunuzda biz de hazır olacağız ve bu, İran'ın şimdiye kadar aldığı en iyi karar olacak." demişti.