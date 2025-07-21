İran: Türkiye, Siyonist rejimin saldırılarına karşı net bir tutum sergilemiştir

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları dünya kamuoyunun gündeminde.

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden İsrail'e tepkiler gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı açıklamada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

İRAN'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK

Türkiye'nin İsrail'e yönelik tutumuna İran'dan destek geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"İSRAİL, SURİYE'DEKİ DURUMU İSTİSMAR EDİYOR"

İsrail'in son olarak Suriye'nin başkenti Şam'a taşıdığı bölgedeki saldırganlığını da değerlendiren Bekayi, şunları söyledi:

Rejimin bölge ülkelerini zayıflatma ve parçalama planı şüphe götürmez. Suriye'de de aynı yöntemi uyguluyorlar. Suriye'deki durumu istismar ederek kendi çıkarlarını dayatmaya çalışıyorlar.



Görünüşe göre Suriye'nin yeni yöneticileri ile Siyonist rejim arasında bir düşmanlık ilan edilmemiş buna karşılık Siyonist rejim çıkarları doğrultusunda her fırsatı değerlendiriyor. Bu gelişmelerin bölge ülkelerinin bölgedeki gelişmelere gerçekçi yaklaşımlar benimsemesine yol açmasını umuyoruz.

"TÜRKİYE, İSRAİL'İN HİÇBİR NOKTADA DURMAYACAĞINI BİLİYOR"

Türkiye'nin İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tutumunun sorulması üzerine Bekayi, "Türkiye, Siyonist rejimin saldırılarına karşı net bir tutum sergilemiştir.

Türkiye, bu rejimin hiçbir noktada durmayacağını gayet iyi biliyor." dedi.