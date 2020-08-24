İran: Türkiye'nin yatırımlarını memnuniyetle karşılıyoruz

Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Nobaht, Türk yatırımcıları asil ve çalışkan şeklinde niteledi.

İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht, Kazvin eyaletinde inşaat sektöründeki bir Türk şirketinin yatırımıyla kurulan üretim tesisinin açılış töreninde konuştu.

Nobaht, Türkiye'nin ve Türk iş insanlarının İran'a yatırımlarından memnuniyet duyduklarını söyledi.

"ASİL VE ÇALIŞKAN TÜRK YATIRIMCILAR..."

Ülkesinde sanayinin gelişmesi adına yatırımcıların önündeki engelleri kaldırmak için çabaladıklarını belirten Nobaht, "Dost ve kardeş Türkiye ile iki ülke arasındaki ortak faaliyetler için çalışan asil ve çalışkan Türk yatırımcılarını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

150 İRANLIYA İŞ İMKANI

Nobaht, parke ve profil üretimi yapılacak tesisin 40 milyon euro yatırımla kurulduğunu ve ilk aşamada 150 İranlıya iş imkanı sağlayacağını sözlerine ekledi.