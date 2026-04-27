İran: Ulusal çıkarlarımız garanti altına alınmalı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, son 40 günde yaşanan çatışmaların ardından yürütülen diplomasi trafiğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Pakistan ve Umman temaslarının ardından Rusya’ya geçen Arakçi, müzakere sürecinde İran’ın ulusal çıkarlarının tavizsiz şekilde korunacağını ifade etti.

RUSYA İLE KRİTİK TEMASLAR

Resmi temaslarda bulunmak üzere St. Petersburg’a giden Arakçi, Tahran ile Moskova arasındaki istişarelerin önemine dikkat çekti. Bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı görüşmelerin, iki ülke arasındaki koordinasyonu güçlendireceğini belirten Arakçi, ziyaret kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesinin planlandığını aktardı.

"40 GÜNLÜK DİRENİŞİN SONUCU KORUNMALI

İran’ın müzakere sürecine yaklaşımını net ifadelerle ortaya koyan Arakçi, “40 günlük direnişin ardından İran halkının hakları mutlaka elde edilmeli. Müzakerelerde ülkemizin çıkarlarını güvence altına almak zorundayız” dedi. Bu sürecin yalnızca diplomatik değil, aynı zamanda ulusal egemenlik meselesi olduğuna işaret etti.

PAKİSTAN GÖRÜŞMELERİ: ŞARTLAR MASADA

İslamabad temaslarının verimli geçtiğini dile getiren Arakçi, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin hangi koşullarda sürdürülebileceğinin ele alındığını söyledi. Görüşmelerde geçmiş gelişmelerin detaylı şekilde değerlendirildiğini belirten İranlı Bakan, müzakere zemininde ilerleme sağlanabilmesi için karşılıklı şartların netleşmesi gerektiğini vurguladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI VURGUSU

Umman ziyareti hakkında da bilgi veren Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın küresel enerji güvenliği açısından kritik rolüne dikkat çekti. İran ve Umman’ın bu stratejik geçiş noktasında ortak sorumluluk taşıdığını ifade eden Arakçi, iki ülke arasında koordinasyonun artırılması konusunda görüş birliği sağlandığını açıkladı.

Maskat’taki temaslar kapsamında teknik düzeyde istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığını belirten Arakçi, bölgesel istikrar için iş birliğinin devam edeceğini kaydetti.

İran’ın son dönemde yoğunlaşan diplomasi trafiği, bölgedeki gerilimin ardından yeni bir denge arayışına işaret ediyor. Arakçi’nin açıklamaları, Tahran yönetiminin müzakere sürecine açık olduğunu ancak ulusal çıkarlar konusunda geri adım atmayacağını ortaya koyuyor.