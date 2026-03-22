İran ve Hizbullah’ın İsrail’e saldırılarında 303 kişi yaralandı

Orta Doğu'da gerilim devam ediyor...

28 Şubat'ta başlayan ve hala devam eden ABD-İsrail İran savaşı, çevre coğrafyaları da içine alarak sürüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI BİLANÇOYU AÇIKLADI

Savaşa dair her geçen gün yeni bilgiler ve yeni görüntüler gelirken bu kez de İsrail bir açıklamada bulundu.

İran ve Hizbullah güçlerinin İsrail'e yönelik düzenlediği misilleme saldırılar devam ederken, İsrail Sağlık Bakanlığı verileri açıkladı.

303 KİŞİ YARALANDI

İsrail Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte İran ve Hizbullah ile yaşanan çatışmalar nedeniyle 8’i ağır, 303 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, İran-İsrail-ABD arasında çatışmaların başladığı 28 Şubat’tan bu yana toplam yaralı sayısının 4 bin 564’e yükseldiği bildirildi.