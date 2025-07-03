İran ve Suriye konusunda İsrail ile Rusya'nın gizli görüşmeler yürüttüğü iddia edildi

İran ve Suriye konularında diplomatik çözüm için İsrail, üst düzey Rus yetkililerle temaslarını sürdürüyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre İsrail'in Rusya'nın iki ülke arasında arabulucu olma teklifinin ardından İran ile ateşkese varılmasından yaklaşık bir hafta sonra İran ve Suriye konularını görüşmek için Rusya ile temas kurduğu öne sürüldü.

Haberde görüşmelerin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.

NETANYAHU İLE TRUMP GÖRÜŞECEK

Öte yandan, İsrail'in İran konusunda ABD ile bir anlaşma yapmak istediği ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta gerçekleştireceği Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde bu meseleyi gündeme getireceği de iddia edildi.

İsrail'in Lübnan ile varılan mutabakata benzer şekilde İran konusunda da temel ilkeleri belirlemek istediği aktarıldı.