İran ve Trump’tan müzakere mesajı: İlerleme var

ABD ile İran arasındaki gerilim yüksek seyrini sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a doğru ilerleyen Amerikan filosunun Venezuela için Karayipler’e gönderilenlerden daha büyük olduğunu belirtirken, Tahran yönetiminin de Hürmüz Boğazı’nda tatbikat hazırlığında olduğu bildirildi.

Artan gerilime rağmen İran’dan müzakere mesajı geldi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ile müzakere için bir yapı oluşturulduğunu açıkladı. Laricani, yapay bir savaş gündemi oluşturulmaya çalışıldığını savunarak, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi.

“İRAN'A ANLAŞMA İÇİN SÜRE VERDİK”

ABD Başkanı Trump'tan da yeni bir açıklama geldi.

Trump, "İran bizimle iletişim halinde. Bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi takdirde neler olacağını göreceğiz." dedi.

İran’la ilgili planlarını gizlilik gerekçesiyle Körfez müttefikleriyle paylaşmadığını açıkladı.

Trump, son açıklamasında İran'a anlaşma yapmak için bir süre verdiklerini, ancak bunun ne zaman sona ereceğini yalnızca Tahran'ın bildiğini söylerken, "Umarım bir anlaşma yaparız. Anlaşma yapmazsak ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"İRAN BİZİMLE CİDDİ OLARAK KONUŞUYOR"

Trump yaptığı yeni açıklamada ise İran'ın ABD ile "ciddi görüşmeler" yaptığını ve bunun "kabul edilebilir bir sonuç" doğurmasını umduğunu söyledi.

Trump, Air Force One uçağında gazetecilere İran konusunda nihai bir karar verip vermediği sorulduğunda şöyle dedi:

"Elbette, bunu size söyleyemem, ancak o yöne doğru giden çok büyük, güçlü gemilerimiz var. Umarım kabul edilebilir bir şey üzerinde anlaşırlar. Bazı insanlar, bazı kişilerin nükleer silah içermeyen tatmin edici bir anlaşma yapmadığını düşünüyor ve bunu yapmaları gerektiğini söylüyorlar, ancak bunu yapacaklarından emin değilim. Ama bizimle konuşuyorlar, ciddi olarak konuşuyorlar"

ABD BASININDA "SAVAŞ TARİHİ" VERİLDİ

Amerikan basınının iddiasına göre ABD saldırıya geçmeye karar verirse operasyonlar Pazar sabahı başlayabilir.

Dropsite News'te yer alan habere göre üst düzey ABD'li yetkililer bölgedeki bir müttefik ülkeyi, Trump'ın bu hafta sonunda Amerika'nın İran'a saldırısına onay verebileceği konusunda bilgilendirdi. Birden fazla kaynağa atıf yapılan haberde İran'a yönelik saldırıların pazar gününden itibaren başlayacağı belirtiliyor.

İRAN ORDUSU TEYAKKUZDA

İran tarafı da açıklamaları yakından izliyor. Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi, savaş ihtimaline ilişkin teyakkuzda olduklarını söyledi.

Hatemi, "Elimiz tetikte bölgedeki düşmanın hareketlerini yakından izliyoruz. İran ortadan kaldırılabilecek bir ülke değil." ifadesini kullandı.

TATBİKAT RESTLEŞMESİ

Bir yandan da gözler İran'ın yapacağını duyurduğu donanma tatbikatında.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Centcom, İran Devrim Muhafızları'na uyarıda bulundu. Tatbikatta Devrim Muhafızları'nın Amerikan güçlerine yaklaşmaması çağrısı yapıldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise CENTCOM'un ifadelerini eleştirdi. ABD ve İran sınırlarının işaretlendiği bir harita paylaşan Arakçi şöyle dedi:

"Batı yarımkürede ABD’yi görüyorsunuz. Birkaç okyanus ötede, gezegenin diğer tarafında ise İran’ın sınırlarını görüyorsunuz. Kırmızıyla gösterilen küçük daire Hürmüz Boğazı’dır. Kıyılarımız açıklarında faaliyet gösteren ABD ordusu, şimdi de güçlü silahlı kuvvetlerimizin kendi sahasında hedef tatbikatlarını nasıl yapması gerektiğini dikte etmeye çalışıyor."

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'se, islam devriminin 47'nci yıldönümü yaklaşırken, İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ruhullah Humeyni'nin türbesini ziyaret etti.

Hamaney'e, Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni de eşlik etti.