İran yas içinde: Tahran'da toplu cenaze töreni düzenlendi

İran ve İsrail arasında 13 Haziran'da başlayarak 12 gün boyunca süren şiddetli çatışmalar, Katar'ın arabuluculuğu sayesinde ateşkesle taçlandı.

ABD'nin de 22 Haziran günü İran'a yönelik nükleer tesislere hava saldırı düzenleyerek katıldığı saldırılardan geriye, iki ülkede de ciddi hasar meydana geldi.

Resmi rakamlara göre İran'da aralarına en az 30 üst düzey komutan ve 14 nükleer bilimcinin de bulunduğu 610 kişi öldü, 4 bin 746 kişi yaralandı.

İsrail'de ise 29 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 461 kişinin yaralandığı açıklandı.

TOPLU CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Ateşkesin ardından normal hayatlarına geri dönen İranlılar, verdikleri kayıpların ardından sokağa döküldü.

Saldırılarda hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri dahil İranlı üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ve bazı sivillerin de aralarında olduğu 60 kişi için Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Sabah saatlerinde Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kılınan cenaze namazlarıyla başlayan törenlere Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Tören alanında toplananlar ellerinde İran ve matemi simgeleyen siyah bayraklarla dualar ve mersiyeler okudu.

ABD VE İSRAİL LEHİNE SLOGANLAR ATILDI

Zaman zaman ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Törene, 13 Haziran'daki saldırılarda yaralandığı ve daha sonra hayatını kaybettiği iddia edilen eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Başdanışmanı Ali Şemhani ile Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani’nin de katıldığı görüldü.

İnkılap Meydanı’ndan Azadi Meydanı’na kadar büyük bir halk topluluğunun eşliğinde taşınan cenazeler oradan da bir kısmı Tahran olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde toprağa verilecek.