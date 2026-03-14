İran'da ABD'ye ait İHA düşürüldü: Görüntüler ortaya çıktı

Orta Doğu'da müzakere ile başlayan süreç, savaş ile devam etti.

ABD ile İsrail tarafından İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlatılırken İran da bu saldırılara karşılık verdi.

Saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybederken bugün sosyal medyada yayınlanan yeni bir görüntü gündem oldu.

ABD İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ

İran’da ABD’ye ait olduğu belirtilen MQ-9 tipi insansız hava aracının, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait bir hava savunma sistemi tarafından Bender Abbas kentinde düşürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İran basını ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İHA’nın vurularak etkisiz hale getirildiği anlar yer aldı.

ABD VE İSRAİL'E AİT 114 İHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

DMO Halkla İlişkiler Birimi tarafından daha önce yapılan açıklamada, Bender Abbas’ta tespit edilen bir MQ-9 tipi İHA’nın hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü bildirilmişti.

Açıklamada ayrıca ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana hava savunma sistemleri tarafından düşürülen İHA sayısının 114’e ulaştığı ifade edilmişti.

İRAN'IN MİSİLELEME SALDIRILARI

İran, ABD ile İsrail tarafından 28 Şubat'ta başlatılan saldırıların ardından misilleme kararı almıştı.

Bu kapsamda İsrail ve bölgede bulunan ABD üslerine çok sayıda füze ve İHA yollandı.