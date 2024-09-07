İran: Zengezur Koridoru kırmızı çizgimiz İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Azerbaycan ile Nahcivan'ı birbirine bağlayacak olan Zengezur koridoruna karşı olduklarını belirtti.

İHA

İran ile Rusya arasındaki "Zengezur Koridoru" krizi, Azerbaycan ve Nahçivan'ı Ermenistan üzerinden birbirine bağlayan bu stratejik projeyle ilgili tansiyonu giderek artırıyor.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, son günlerde ülke gündemini meşgul eden Zengezur Koridoru hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Azizi, Tahran'ın bu projeye kesinlikle karşı olduğunu belirterek, koridorun bölge ülkelerinin çıkarlarına hizmet etmediğini vurguladı. İran'ın, sınırlarında yapılacak her türlü değişikliğe sert tepki vereceğini söyleyen Azizi,

Zengezur Koridoru, İran'ın askeri ve siyasi etkisini azaltmayı amaçlayan, arkasında başka güçlerin olduğu yapay bir plandır. Bu hayali gerçekleştirmeye çalışanlar, sonuçlarının ağır ve maliyetli olacağı konusunda ciddi şekilde uyarılmalıdır

dedi.

"ZENGEZUR KORİDORU KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik herhangi bir tehdit karşısında taviz vermeyeceğini vurgulayan İbrahim Azizi, bölgede gerginlik istemediklerini ancak İran'a yönelik her türlü saldırgan girişime karşı sessiz kalmayacaklarını ifade etti.

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmelere atıfta bulunan Azizi, bu toplantılarda Zengezur Koridoru'nun İran için "kırmızı çizgi" olduğunu açıkça belirttiklerini söyledi.

Azizi, sınır bölgelerinde oluşabilecek jeopolitik değişikliklere karşı kararlı bir şekilde karşılık vereceklerini ifade ederken, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kafkasya'daki gelişmeler ve koridor konusundaki sorunları aktif bir diplomasiyle çözmelerini beklediklerini dile getirdi.

İRAN İLE RUSYA ARASINDA ZENGEZUR KORİDORU KRİZİ

Rusya'nın Zengezur Koridoru hakkında yaptığı açıklamalar, Tahran yönetiminde rahatsızlık yarattı. İran, son zamanlarda Rus yetkililerin yorumlarını Moskova'nın Azerbaycan'a bu koridor konusunda destek verdiği şeklinde değerlendiriyor.

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova'nın Zengezur Koridoru'na destek verdiği açıklamalarının ardından, İran Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Aleksey Dedov’u çağırarak, Tahran'ın Zengezur Koridoru'na karşı net bir tutum sergilediğini iletti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)