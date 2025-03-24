İran'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Hocedek kenti sallandı..

İran'da meydana gelen deprem, paniğe yol açtı.

Deprem sonrası, Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden açıklama yapıldı.

5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Hocedek kenti olan 5.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

8 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Depremin yerel saatle 15.47'de gerçekleştiği kaydedildi.

Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde, can kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.