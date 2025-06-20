İran’da 5.5 büyüklüğünde deprem

İsrail'in saldırılarına misilleme yaparak karşılık veren İran, bu akşam saat 21.19'da Surhe kentinde 5.5 büyüklüğünde bir depremin şokunu da yaşadı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Simnan eyaletine bağlı Surhe kentinde yerel saatle 21.19'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

DERİNLİĞİ 10 KİLOMETRE

Sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Öte yandan İran basını, depremin Tahran, Kerec ve Kum kentlerinde de hissedildiğini bildirdi.

CAN VE MAL KAYBINA AİT BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Yetkililerden can veya mal kaybına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.