İran’da 60 yaşındaki hastanın midesinden 47 cıvata çıkarıldı

AA & Ensonhaber

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Elburz Tıp Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Muhsin Recebniya konuya ilişkin açıklama yaptı.

MİDESİNDEN 47 CIVATA ÇIKARILDI

Recebniya, Kerec kentinde 60 yaşındaki bir hastanın midesinden 47 metal cıvata çıkarıldığını belirterek bu durumu nadir görülen bir olay olarak nitelendirdi.

Ameliyata gerek kalmadan cıvataların endoskopik yöntemle hastanın midesinden çıkarıldığını aktaran Recebniya, hastanın genel durumunun iyi olduğunu ve kısa sürede taburcu edileceğini söyledi.

Söz konusu hastanın metal cıvataları nasıl yuttuğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.