İran'da alarm verildi: 12 önemli barajın su seviyesi yüzde 10'un altına düştü

İran'da su sıkıntısı baş gösteriyor.

İran Su Kaynakları Yönetim Şirketinin paylaştığı verilere göre, ülkedeki barajlardan bazılarının su oranı yüzde 0 ile 8 arasında değişiyor.

BİRÇOK BARAJ ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Ülkenin kuzeydoğusundaki Rezevi Horasan eyaletindeki Torok Barajı'nda su seviyesi yüzde 6, Dosti Barajı'nda yüzde 5 ölçülürken, kuzeyindeki Gülistan eyaletindeki Vuşmgir Barajı'nda su 0 seviyesinde, Mazenderan eyaletindeki Lar'da yüzde 5, Gilan'daki Sefidrud Barajı'nda ise yüzde 4 olarak tespit edildi.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde Şemiyl Barajı'nda yüzde 0, İstiklal'de ise yüzde 3 seviyesindeyken, Fars eyaletindeki Rudbal'da su seviyesi 0 olarak ölçüldü.

Kirman eyaletindeki Nesa Barajı'nda su seviyesi yüzde 8'e, Tenguiye'de yüzde 7'ye, Merkezi eyaletindeki Ponzdeh Hurdad'da yüzde 8, Save'de ise yüzde 7'ye düştü.

"KURAKLIĞA DOĞRU İLERLİYORUZ"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkede su kaynaklarının azaldığı ve kuraklığa doğru gidildiği uyarısında bulunmuştu.

Pezeşkiyan, "Su krizi bugün toplumun ciddi sorunlarından biridir ve tüm veriler su kaynaklarının azaldığını, düşüş eğiliminde olduğunu ve kuraklığa doğru ilerlediğimizi göstermektedir." demişti.