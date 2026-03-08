İran'da Ali Hamaney'den sonra gelecek olan dini lider için anlaşmaya varıldı

ABD-İsrail, İran arasında süren çatışmalarda 9 gün geride kalmak üzere.

Bu süreçte İran, büyük ve sembolik kayıplar verdi.

Savaşın ilk saatlerinde İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de hedef alındı.

HAMANEY VE AİLESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Sığınağa girmeyi reddettiği açıklanan Hamaney; oğlu gelini ve ailesinin diğer üyeleri ile 20'den fazla İranlı komutanla birlikte bombardımanda öldürüldü.

İRAN YENİ LİDER İÇİN ANLAŞMAYA VARDI

Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran'da yeni liderin kim olacağı merak ediliyordu.

Gelen yeni bir gelişmeye göre ise İran, yeni dini lider konusunda anlaşma sağladı.

"BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTIK"

Mehr Haber Ajansı'na göre, İran Uzmanlar Meclisi üyesi Mirbağeri, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in halefi konusunda büyük ölçüde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

"BAZI ENGELLER ÇÖÜZLMEYİ BEKLİYOR"

Ancak seçim sürecine ilişkin bazı engellerin hala çözülmesi gerektiğini belirtti.

Yerine geçici olarak Ayetullah Alireza Arafi atanmıştı.

MUHTEMEL 8 İSİM

Hamaney'in yerine geçmesi beklenen 8 isim ise şu şekilde sıralanıyor:

1- Gulam Hüseyin Muhsini Ejei (Yargı Erki Başkanı)

2- Ali Rıza Arafi (Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi)

3- Sadık Laricani (Eski Yargı Erki başkanı ve Düzenin Yararı Konseyi eski başkanı)

4- Hasan Humeyni (İmam Humeyni'nin torunu)

5- Hasan Ruhani (Eski cumhurbaşkanı)

6-Seyyid Müçteba Hamaney: Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu

7-Ayetullah Hüseyin Buşehri

8-Muhsin Araki