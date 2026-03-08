İzmir'de bozuk yolları onarmak vatandaşa kaldı

İzmir'de CHP'li belediyeler; çöp, su ve altyapı sorunlarına çözüm üretmiyor.

İzmir'de her sağanak yağmurda cadde ve sokaklar göle dönerken, bozuk yollar ise vatandaşların çilesi haline geldi.

VATANDAŞLAR İSYAN EDİYOR

Bozuk yollar belediye tarafından onarılmayınca vatandaşlar, kendi imkanlarıyla soruna çözüm bulmaya çalışıyor.

KENDİ İMKANLARIYLA YOLU ONARMAYA ÇALIŞTI

Son olarak Buca'da bir vatandaş, belediyenin doldurmadığı çukurlu yolu onarmak için uğraştı.

O anları da yolda geçen bir başka sürücü saniye saniye kaydetti.

"BURASI UZUN ZAMANDIR ÇUKURDU"

O anları kayda alan sürücü, "Köprünün altında devasa bir çukur vardı. Bakın vatandaş gelmiş kendi imkanlarıyla doldurmaya çalışıyor orayı.

Burası uzun zamandır çukurdu. Adam geldi buraya kendi imkanlarıyla asfalt döktü. Allah razı olsun." dedi.