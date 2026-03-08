Savaşın İsrail'e maliyeti: Haftada 3 milyar dolar

İsrail'in ABD desteği ile İran'a saldırmasının ardından geçen 9 gün boyunca karşılıklı saldırılar devam ediyor.

Savaşın haftalarca sürmesi ve rejim değişikliği olana kadar şiddetini artırması, ilan edilen bilgiler arasında yer alıyor.

Bu savaşın, tüm tarafları Körfez ülkelerine ve tüm dünyaya olumsuz etkileri var.

İSRAİL'E MALİYETİ HAFTADA 3 MİLYAR DOLAR OLARAK HESAPLANDI

Merkezi Kudüs'te bulunan İngilizce ağırlıklı dijital haber platformu The Times of Israel'e göre mevcut durum devam ederse savaş, İsrail'e haftada 3 milyar dolara mal olacak.

Yayın ilgili haberi, "Bakanlık, ekonomiye getirilen mevcut kısıtlamalar devam ederse savaşın haftada 3 milyar dolara mal olacağı konusunda uyardı." şeklinde verdi.

DEMİR KUBBE’NİN BİR GECELİK MALİYETİ 287 MİLYON DOLAR

İsrail'in 13 Haziran’da başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından İran, balistik füzelerle misilleme yapıyor.

İsrail, İran kaynaklı balistik füze saldırılarına karşı Demir Kubbe ve diğer hava savunma sistemlerini tek bir gece boyunca 10 ila 12 balistik füzeye müdahale için yaklaşık 287 milyon dolar harcıyor.

Analistler, yoğun saldırı gecelerinde savunmanın İsrail’e yüz milyonlarca dolarlık yük getirdiğini belirtiyor.

YÜZLERCE FÜZE SALDIRISI

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) CEO'su Boaz Levy, İsrail hava savunma sistemlerine ilişkin "Nisan ayında bize 100 füze fırlattılar. Ekim'de bu sayı 200'e ulaştı. Şimdi hızlı bir şekilde düzinelerce füzeden oluşan dalgalar geliyor.” dedi.

BALİSTİK FÜZELERE MÜDAHALENİN YÜKÜ AĞIR

Demir Kubbe'nin atılan bir roket veya füzeyi engellemesinin maliyetinin yaklaşık 30 bin dolar, Davut Sapanı'nın yaklaşık 700 bin dolar, Arrow 2 ve Arrow 3 hava savunma sistemlerinin ise sırasıyla yaklaşık 1,5 milyon dolar ve 2 milyon dolar olduğu belirtildi.

EKONOMİK FAALİYETLER SONA ERDİ

İsrail'de kısıtlamalar; okulların kapatılması, birçok iş yerinin faaliyetinin durması, rezerv askerlerin seferber edilmesi gibi ekonomik aktiviteyi ciddi şekilde yavaşlatan uygulamaları içeriyor.

Finans Bakanlığı kısıtlamaların hafifletilmesini önererek ekonomik kaybı azaltmayı amaçlıyor, büyük ölçekli kapanmalar ülke üretimini engelliyor.

KIRMIZI SEVİYE DEVAM EDERSE MALİYET DAHA ARTACAK

İsrail Maliye Bakanlığı, mevcut “kırmızı seviye” acil durum kısıtlamaları devam ederse ekonominin haftalık kaybının yaklaşık 9,4 milyar İsrail şekeli olacağını (bu da yaklaşık 2,9–3,0 milyar USD) belirtiyor.