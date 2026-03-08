Tahran'da şiddetli patlamalar yaşanıyor

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

Çatışmalarda 9 gün geride kalırken, Tahran'da ise şiddetli patlamalar yaşanıyor.

ALEVLER HER YERİ KAPLADI

İran’ın başkenti Tahran’da şiddetli patlamalar yaşandı, alevler gökyüzünü kapladı.

Tahran’da bir rafinerinin İsrail tarafından vurulduğu haberlerinin ardından İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nin açıklamasını yayınladı.

Açıklamada, “ABD ve Siyonistlerinin Tahran Rafinerisi'ne düzenlediği saldırıya yanıt olarak, Hayfa Rafinerisini hedef aldık” İfadesi kullanıldı.

PETROL DEPOLARI HEDEF ALINDI

Fars Haber Ajansına konuşan ve adı açıklanmayan bir yetkili, saldırılarda Tahran'da 3 petrol deposunun hedef alındığını doğruladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise “İsrail ordusu İran'ın başkenti Tahran'daki petrol depolarını ve rafinerileri hedef aldı” ifadelerine yer verildi.

PEZEŞKİYAN MİSİLLEMELER HAKKINDA KONUŞTU

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, komşularla ilişkilerin iyi olması gerektiğini ve ABD-İsrail saldırılarına karşı misillemelerimizin onlarla bir sorunumuz olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

Pezeşkiyan, "Düşman komşularımızla aramızda ayrılık yaratmak istiyor" dedi.