İran’da amcası cinsel istismarda bulundu: İnfaz edildi

16 yaşındaki genç kız, amcası tarafından cinsel istismara uğradığını açıkladıktan sonra 11'inci kattan aşağı atılarak infaz edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da Fatemeh Ghozat, amcası Mojtaba Namdar tarafından cinsel istismara uğradı.

Cinsel istismara uğradığını ortaya çıkaran 16 yaşındaki Ghozat, amcası Namdar tarafından 11'inci kattan aşağı atılarak öldürüldü.

SAPIK AMCA ÖNCE İSTİSMAR ETTİ SONRA İNFAZ

Amcası tarafından önce cinsel istismara uğrayan ve daha sonra da infaz edilen genç kızın olayı ülkede tepkilere neden oldu.

KEFALETLE SERBEST KALDI

Mahkemenin Nambar’ı kefaletle serbest bırakılması ailenin tepkisine yol açtı. Yerel televizyona konuşan ölen genç kızın annesi Bariha Rahmani , “Kızımı gözlerimin önünde pencereden attı ve kızımın bedeni ellerimin arasındaydı. Kefaletle serbest bırakıldı ve şimdi özgürce dolaşıyor. Bu adam serbest nasıl bırakılır?” dedi.

"ADALET BEKLİYORUM"

Amcası tarafından cinsel istismara uğrayarak öldürülen genç kızın annesi Rahmani, Nambar'ın oğlunu tehdit ettiğini ifade ederek, “Oğluma, Şimdi senin sıran’ diyerek ölümle tehdit ediyor. Kendim ve çocuklarım adına endişeleniyorum. Adalet bekliyorum" diye konuştu.