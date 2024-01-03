İran'da Kasım Süleymani'nin mezarının yakınlarında peş peşe patlamalar Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında peş peşe 2 patlama meydana geldi. Patlamalarda az 73 kişinin hayatını kaybettiği, 170 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Patlamaların terör saldırısı olduğu belirtildi.

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ensonhaber.com

2024'ün ilk günlerinde Orta Doğu'da tansiyon yüksek...

Dün Lübnan'da gerçekleştirilen hava saldırılarının ardından bir patlama haberi de İran'dan geldi.

Art arda patlamalar

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü anmalarının yapıldığı yolda patlama meydana geldi.

Kirman’da, Süleymani'nin kabrinin de bulunduğu mezarlığa giden yolda gerçekleşen patlamanın kapsamı ya da sebebine ilişkin detay verilmezken yayınlanan görüntülerde anma etkinliğine katılanların kaçıştığı ve ambulansların olay yerine gittiği görülüyor.

En az 73 ölü

Yaklaşık 10 dakika arayla meydana gelen iki patlamada, ilk belirlemelere göre 73 kişinin hayatını kaybettiği, 170 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Patlama sonrası olay yerindeki panik de uluslararası haber ajanslarının objektifine yansıdı.

Terör saldırısı

İran devlet televizyonundan yapılan açıklamalarda, patlamaların terör saldırısı olduğu duyuruldu.

İran’ın Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenleniyor.

Süleymani’nin mezarının da bulunduğu memleketinde düzenlenen programa İran’ın birçok kentinden binlerce kişi katılıyor.

Ne olmuştu?

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in konvoyuna MQ-9 olarak adlandırılan SİHA ile hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.

Bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu.

Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.

İran yargısı, "Kasım Süleymani ve çevresine karşı terör eylemleri gerçekleştirmek, terörizmi teşvik ve temel insan haklarını ihlal" gibi suçlamalar nedeniyle Trump dahil 73 ABD'li hakkında 27 Eylül'de iddianame hazırlandığını duyurmuştu.