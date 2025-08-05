İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle kamu kurumları tatil edildi

Aşırı sıcaklar tüm dünyayı etkisi almış durumda..

Özellikle İran'da sıcaklardan sokağa çıkılamıyor.

20 EYALETTE KAMU KURUMLARI TATİL EDİLDİ

Ülkede aşırı sıcaklar nedeniyle enerji tüketimini azaltmak amacıyla 20 eyalette kamu kurumları yarın tatil edildi.

Tahran’da ise elektrik yükünü dengelemek için bazı bölgelerde günlük 2 saatlik kesinti uygulanacağı bildirildi.

TATİL EDİLEN BÖLGELER

İran genelinde yarın kamu kurumlarının kapalı olduğu eyaletler;

Tahran, Fars, Erdebil, Kohguliye-Buyer Ahmed, Gülistan, Rezevi Horasan, Çaharmahal-Bahtiyari, Buşehr, Güney Horasan, Yezd, İsfahan, Hürmüzgan, Kirman, El Borz, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Simnan, İylam, Kum ve Giylan olarak açıklandı.