İran'da askeri geçit töreni güvenlik gerekçesiyle iptal edildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran-Irak savaşının başlangıcının yıl dönümü dolayısıyla her yıl düzenlenen "Kutsal Savunma Haftası" askeri geçit töreninin bu yıl yapılmayacağını duyurdu.

Hamedan Karargahı Komutanı Hüseyin Zarei Kemal yaptığı açıklamada, İsrail ile yaşanan 12 günlük savaşın ardından artan tehditlere dikkat çekerek geniş çaplı toplantıların bu yıl yasaklandığını belirtti.

"MEVCUT TEHDİTLER NEDENİYLE KALABALIK TOPLANTILARDAN KAÇINILMASINA KARAR VERİLDİ"

Zarei Kemal, "Her yıl Kutsal Savunma Haftası’nın ilk gününde Silahlı Kuvvetler geçit töreni düzenliyorduk. Ancak bu yıl mevcut tehditler nedeniyle kalabalık toplanmalardan kaçınılmasına ve hazırlıkların ülke savunmasına yönlendirilmesine karar verildi." dedi.

KUTSAL SAVUNMA HAFTASI

İran’da her yıl 22 Eylül’de, 1980’de başlayan Irak savaşı anısına bir hafta boyunca Savunma Haftası etkinlikleri düzenleniyor.

Bu kapsamda çeşitli programlar ve askeri geçit törenleri gerçekleştiriliyor.