İran'da askeri helikopter üssüne saldırı: 13 asker öldü

Kara Kuvvetleri'ne bağlı Güneydoğu Bölge Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kirman kentinde askeri helikopter üssüne saldırı gerçekleştiği bildirildi. Açıklamada 13 askerin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Tüm dünyanın gözü kulağı Orta Doğu'da.
İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
HAMANEY HAYATINI KAYBETTİ
Saldırılarının ilk gününde, dini lider Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti.
Karşılıklı saldırılar devam ederken bu kez İran'ın Kirman kentinde askeri helikopter üssü hedef alındı.
ASKERİ HELİKOPTER ÜSSÜ HEDEF ALINDI
İran'ın Kirman kentinde bulunan Kara Kuvvetleri'ne bağlı askeri helikopter üssü, dün İsrail ve ABD'nin ortak füze saldırısına hedef oldu.
Kara Kuvvetleri'ne bağlı Güneydoğu Bölge Karargahı tarafından bir açıklama yapıldı.
13 ASKER ÖLDÜ
Saldırının dün ilk saatlerde gerçekleştirildiği ve üssü hedef alan saldırıda görevli 13 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)