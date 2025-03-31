İran'da bayram namazı: Hutbeyi Ali Hamaney okudu

AA & Ensonhaber

İran'da Ramazan Bayramı coşkusu bugün kutlanırken, başkent Tahran'da bayram namazı kılındı. Tahran eyaletinde, İmam Humeyni Musalla, İmam Hüseyin, Resulü Ekrem, Emirel Müminin ve Şah Abdülazim gibi birçok cami ve mescit, bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlarla doldu.

ALİ HAMANEY, BAYRAM NAMAZINI KILDIRDI, HUTBEYİ OKUDU

Namaz öncesinde dualar okunarak, ardından bayram hutbeleri verildi. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkentteki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde açık alanda bayram namazını kıldırdı. Namaza, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve üst düzey sivil ve askeri yetkililerle birlikte çok sayıda kişi katıldı. Hamaney, namazın ardından bayram hutbesini de okudu.