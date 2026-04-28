Süper Lig'in bitmesine 3 hafta kala düşme hattı iyice karıştı!

Süper Lig'de 31. hafta sona ererken, bitime artık 3 hafta kaldı. Şampiyonluk mücadelesinde sona gelinmişken küme düşme hattı ise adeta alev almış durumda. Karagümrük'ün matematiksel şansı sürse de kümede kalması mucizelere bağlı.
Süper Lig'de bitime 3 hafta kala kümede kalma mücadelesi kıyasıya sürüyor.
Ligde kalma mücadelesi veren takımlar arasında puan farkları kapandı.
KÜME DÜŞME HATTINDA BÜYÜK HEYECAN VAR!
Haftayı galibiyetle tamamlayan takımlardan Gençlerbirliği ve Eyüpspor puanını 28'e, Kayserispor ise 26'ya yükseltti.
Sahadan mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor 33, Kasımpaşa 31 ve Antalyaspor 28 puanda kaldı.
3 TAKIM KAZANDI, 3 TAKIM AYNI PUANDA KALDI
Beşiktaş ile berabere kalan son sıradaki Fatih Karagümrük ise puanını 21'e çıkardı.
Bu tablo, ligin son haftalarına girilirken alt sıralarda büyük bir rekabetin yaşanacağını gösteriyor.
32. HAFTA ALEV ALEV...
Süper Lig'in 32. haftasında yapılacak müsabakaların programı ise şöyle...
3 Mayıs Pazar:
20.00 Kayserispor-Eyüpspor
20.00 Antalyaspor-Alanyaspor
20.00 Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği
20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor