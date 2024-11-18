İran'da bir aktivist siyasi tutukluların serbest bırakılması talebiyle dudaklarını dikti

AA

İran'da siyasi tutukluların serbest bırakılması talebiyle ilgili yapılan eylemler sürüyor.

Son olarak Hüseyin Roneki adlı aktivist, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, geçen hafta "siyasi" tutukluların serbest bırakılmasını talep eden ancak talebi gerçekleşmeyince intihar ettiği öne sürülen aktivist Kiyanuş Senceri'nin taleplerini sürdüreceğini belirtti.

DUDAKLARINI DİKTİ...

Bu doğrultuda dudaklarını diktiğine dair fotoğrafını paylaşan Roneki, Tahran'ın Veliasr Caddesi'nde bir köşede tek başına oturma eylemi başlatacağını açıkladı.

Roneki mesajında, "Ben gelip oturduğumda beni tutuklayabilir veya götürebilirsiniz. O zamana kadar direnişim kendime aittir. Kiyanuş'un hayatını verdiği dava uğruna savaşacağım. Dudaklarım mühürlü kalacak ancak eylemlerim onun mesajını güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

İRAN'DA AKTİVİST EYLEMLERİ

İran'da "siyasi" mahkumların serbest bırakılmaması halinde intihar edeceğini duyuran aktivist Senceri'nin, 13 Kasım'da intihar ederek yaşamına son verdiği ileri sürülmüştü.

Senceri, 2021'deki protestolar sırasında cinayet ve kamu düzenini bozmakla suçlanarak idama mahkum edilen 3 göstericinin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Yakınları, daha sonra Senceri'nin "Hiç kimse fikrini ifade ettiği için hapse atılmamalı. Protesto her İran vatandaşının hakkıdır." ifadelerini kullanarak paylaştığı mesajından sonra intihar ettiğini duyurmuştu.

SİYASİ MAHKUMLAR SERBEST KALMAZSA İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Sosyal medyada tepkilere yol açan olayın ardından muhalif gruplar, ülke yönetimini suçlamıştı.

Tahran Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammed Şehriyari ise konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, olayın şüpheli ölüm olarak araştırıldığını ve polisin binadaki güvenlik kamerası görüntülerini incelediğini söylemişti.

Sosyal medyada bazı aktivistler ise Senceri'nin öldürülmüş olabileceğini iddia etmişti.

Senceri'nin cenazesi, 15 Kasım'da Tahran'daki Beheşt-i Zehra kabristanında toprağa verilmişti.