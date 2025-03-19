Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İran’da her yıl Nevruz Bayramı öncesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamaları, bu kez de kanlı bir şekilde sona erdi.

Yine geleneksel ateş üzerinden atlama, havai fişek ve maytaplarla kutlanan bu gece, her sene olduğu gibi birçok trajediye sahne oldu.

19 ÖLÜ, 5 BİNİN ÜZERİNDE YARALI

El yapımı patlayıcılar da kutlamalar sırasında sıkça kullanıldı.

İran Acil Durum Merkezi Sözcüsü Babek Yektaperest, bu yılki kutlamalarda yaşanan kazalar sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 568 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

UZVUNU KAYBEDENLER OLDU

Kutlamalar öncesinde patlayıcı madde hazırlıkları sırasında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Yektaperest, yaralılardan 338’inin uzuv kaybı yaşadığını, bin 557’sinin gözlerinden yaralandığını ve bin 531 kişide ciddi yanıkların meydana geldiğini ifade etti.

AMBULANSLAR DA ZARAR GÖRDÜ

En fazla yaralanma vakasının bin 49 kişiyle Tahran, 866 kişiyle Doğu Azerbaycan ve 620 kişiyle Batı Azerbaycan eyaletlerinde görüldüğünü belirten Yektaperest, olaylar sırasında 14 ambulansın zarar gördüğünü ve bu nedenle bazı yaralıların ambulans içinde hayatını kaybettiğini açıkladı.