İran'da cinsel saldırıda bulunduğu çocuğu öldüren şahıs idam edildi

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Bukan kentinde 16 Ocak'ta 6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden ve aldığı ağır yaralar sonucu çocuğun ölümüne yol açan 19 yaşındaki şahsın idam cezası, kamuoyu önünde infaz edildi. Batı Azerbaycan Eyaleti Başsavcısı Nasır Atabati yaptığı açıklamada, olayın toplumda derin üzüntü ve öfkeye yol açtığını belirterek, "Sanık, çocuğa yönelik cinsel saldırı suçunu itiraf etti. Dosya acilen ve titizlikle ele alındı. Yargılama sonunda idam kararı verildi ve bu sabah cezası infaz edildi" ifadelerini kullandı.

BAZI AİLE ÜYELERİNE 15 YIL HAPİS

Medyada yer alan haberlerde kız çocuğunun, üvey annesinin 19 yaşındaki erkek kardeşi tarafından uzun süre cinsel ve fiziksel istismara uğradığı belirtildi. Şahsın, çocuğu aylar boyunca gizli şekilde baskı altında tuttuğu ve yaşananların aileden gizlendiği aktarıldı.

Çocuğun sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı, yapılan muayenelerde vücudunda darp, yanık ve ciddi yaralanma izlerinin tespit edildiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde kız çocuğunun üvey annesi ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kadının gözaltına alındığı bildirildi. Yargı sürecinin sonunda 19 yaşındaki sanık hakkında idam cezası verildiği, bazı aile üyelerinin ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.