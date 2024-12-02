İran'da Devrim Muhafızları Ordusu, 4 teröristi öldürdü

AA

İran'da Devrim Muhafızları ile, terör örgütü üyesi oldukları düşünülen bir grup arasında çatışma çıktı.

Çatışma sırasında 4 terörist öldürüldü.

Canlı olarak yakalanan 6 kişi ise gözaltına alınırken, Devrim Muhafızları Ordusu, çatışmaya ilişkin açıklama yapıldı.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, "Güvenlik Şehitleri Operasyonları kapsamında Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Rask ilçesinde terör unsurlarıyla çatışmada 4 terörist öldürüldü, 6 kişi gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu çatışmada 2 askerin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ SALDIRILARI

Devrim Muhafızları Ordusu Güvenlik Şehitleri Operasyonları Sözcüsü Ahmed Şefai, 24 Kasım'da yaptığı açıklamada, 26 Ekim'de başlayan operasyonlar kapsamında, terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle öldürülenlerin sayısının 26'ya yükseldiğini, gözaltına alınan kişilerin sayısının ise 50'den fazla olduğunu belirtmişti.

İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Teftan bölgesinde 26 Ekim'de, devriye görevindeki sınır muhafızlarına kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından saldırı düzenlenmiş, 10 askerin öldüğü bildirilmişti.

Saldırıyı, Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.

CEYŞU'L ADL KİMDİR

İran'da 'terör örgütü' kabul edilen Ceyşu'l Adl, "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.

Ceyşu'l Adl, kendisini "Beluç halkının ve İran'daki Ehli Sünnet'in maddi ve manevi haklarını korumayı hedefleyen bir halk hareketi" olarak tanımlıyor.

Grup, 2012 yılında mevcut lideri Selahaddin Faruki ve beraberindeki bazı Beluç savaşçılar tarafından kuruldu. Grubun, bölgede geçmiş dönemlerde faaliyet gösteren Cundullah gibi çeşitli Sünni Beluç oluşumların devamı niteliğinde olduğu tahmin ediliyor.