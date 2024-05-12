İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in torunu açık elbise ile görüntülendi İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in torununun New York ziyaretinde açık elbise ile görüntülenmesi tepkilere neden oldu.

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ensonhaber.com

İran'da başörtüsü için yapılan protestoların ardından New York'tan gelen bir görüntü, herkesi şaşkınlığa uğrattı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in torunu New York'u ziyaret etti ve ziyaretinde açık elbise ile görüntülendi.

Siyah ve dizine kadar olan açık bir elbiseyle görüntülenen Hamaney'in torunu, bir arabadan indi ve hızla uzaklaştı.

Bölgede bulunan göstericiler ise durumu protesto etti.

"Kızlarımız saçlarını örtmedikleri için öldürülüyor"

Hamaney'in torununu gören bazı İran vatandaşları ise duruma tepki gösterdi ve "İran'da kızlarımız saçlarını örtmedikleri için öldürülürken, torununun giydiğine bakın" diyerek protestolarda bulundu.

Başörtüsü takmayanlara kameralı tespit

İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mahsa Emini'nin ölümü sonrası ülke genelinde yoğun protestolar yapılmıştı.

İran'da uzun süren protestolar sonucu başörtüsü takmayan kadınlar, kameralarla tespit edilmeye başlandı.

Ancak New York'tan gelen görüntü, İran halkını ayağa kaldırdı.

Para ve hapis cezası

İran İslam Hukuku Ceza Kanunu 638'inci maddesine göre, zorunlu başörtüsü kuralını çiğneyenlere 10 gün ile 2 ay arasında hapis cezası veriliyor.

Ancak İran yasalarına göre 3 aydan az cezalar para, sürgün veya işten uzaklaştırılmaya çevrilebiliyor.

İnsanları "başörtüsü kuralına ihlale davet etme" suçu işleyenler ise "bozgunculuğa teşvik" kapsamında değerlendirilerek 1 ila 10 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.