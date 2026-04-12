İran'da dış medyayla irtibatlı 50 kişi gözaltına alındı

ABD ile İsrail'in saldırıları ve müzakere görüşmeleri sonrası gözlerin çevrildiği İran'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İran basını, Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamayı yayınladı.

50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, yurtdışındaki muhalif medya kuruluşları ile iletişim kurarak, güvenlik ve askeri merkezlere ait bilgi ve konumları gönderdikleri belirlenen 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ayrıca, gözaltı operasyonları sırasında çok sayıda elektronik malzeme ve Starlink uydu terminalinin ele geçirildiği belirtildi.