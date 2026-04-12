İran Meclis Başkanı Galibaf: ABD heyetinden güven alamadık

ABD-İsrail ile İran arasında süren 40 günlük savaş süreci, ABD ile İran tarafında sağlanan geçici ateşkes ile askıya alındı.

Bu kapsamda İran ile ABD arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da müzakereler gerçekleştirildi.

İran tarafından kapatılan Hürmüz Boğazı ve nükleer faaliyetlerin ana gündem maddesi olduğu 21 saatlik görüşmelerde bir sonuca varılmadı.

GALİBAF'DAN AÇIKLAMA

Söz konusu gelişmeler sonrası iki heyet Pakistan'da ayrılırken, müzakerelere ilişkin açıklamalar da ardı ardına geldi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile gerçekleştirilen müzakere temasları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ABD BİZİM MANTIĞIMIZI VE İLKELERİMİZİ ANLADI"

Müzakereler öncesinde, gerekli iyi niyet ve iradeye sahip olduklarını vurgulayan Galibaf, şunları kaydetti:

"Ancak önceki iki savaş deneyimi nedeniyle karşı tarafa güvenimiz yok. İran heyetindeki çalışma arkadaşlarım, ilerlemeye dönük 168 girişim önerdi ancak karşı taraf bu müzakere turunda İran heyetinin güvenini kazanamadı. ABD, bizim mantığımızı ve ilkelerimizi anladı. Artık karar verme zamanı, güvenimizi kazanabilecek mi kazanamayacak mı?"

PAKİSTAN VE İRANLI HEYETE TEŞEKKÜR

Galibaf ayrıca, İran halkının çıkarlarını hem askeri hem de diplomatik yollarla korumaya devam edeceklerini belirterek, diplomasiyi askeri mücadelenin yanında bir yöntem olarak gördüklerini ifade etti.

İran Meclis Başkanı, müzakerelere ev sahipliği yapan Pakistan'a ve İranlı heyete çabalarından ötürü teşekkürlerini sundu.

İSLAMABAD'DA BİR ANLAŞMAYA VARILMADI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

JD Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.