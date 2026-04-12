İrlanda’da ABD askeri uçağına baltalı saldırı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yankıları, Avrupa'da da devam ediyor.

İrlanda’da bulunan Shannon Havalimanı, dikkat çeken bir güvenlik ihlaline sahne oldu. Park halindeki ABD’ye ait askeri nakliye uçağı, bir şahsın baltalı saldırısına uğradı.

TEL ÖRGÜLERİ AŞIP PİSTE GİRDİ

Edinilen bilgilere göre, ABD’nin Kansas eyaletinden havalanarak Kanada üzerinden İrlanda’ya gelen C-130 Hercules tipi uçak, havalimanına iniş yaptıktan sonra park alanına çekildi. Kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, havalimanındaki güvenlik tellerini aşarak uçağın bulunduğu bölgeye ulaştı.

BALTAYLA UÇAĞA ZARAR VERDİ

Şahıs, uçağın gövdesine ve kanadına baltayla vurarak hasar oluşturdu. Olay, havalimanında kısa süreli paniğe yol açarken operasyonların yaklaşık yarım saat durdurulduğu bildirildi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

İrlanda polisi Garda ekipleri olay yerine müdahale ederek şüpheliyi gözaltına aldı. 40’lı yaşlarında olduğu belirtilen kişinin sorgusunun sürdüğü aktarıldı.

UÇAKTA CİDDİ HASAR VAR

Havalimanı yetkilileri, saldırı sonrası uçakta maddi hasarın önemli boyutta olduğunu ifade etti. Olayla ilgili teknik inceleme başlatılırken, güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceği bildirildi.

DAHA ÖNCE DE HEDEF OLMUŞTU

Yetkililer, Shannon Havalimanı’na iniş yapan ABD askeri uçaklarının geçmişte de benzer protesto ve saldırı girişimlerinin hedefi olduğunu hatırlattı. Olayın güvenlik protokollerini yeniden gündeme getirdiği belirtildi.